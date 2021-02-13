نويل لو غرييه لا يستبعد رؤية زيدان مدربا لمنتخب فرنسا في المستقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

لا يستبعد رئيس ​الاتحاد الفرنسي لكرة القدم​، ​نويل لو غرييه​، ان يرى يوما ما في المستقبل المدير الفني الحالي لنادي ​ريال مدريد​ الفرنسي ​زين الدين زيدان​ على راس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا الاول.



ديشان الذي يقود حاليا المنتخب الفرنسي ونجح في حصد لقب كاس العالم الاخير على الاراضي الروسية لديه عقد مع منتخب فرنسا حتى نهاية بطولة ​كأس العالم​ القادمة في قطر من العام 2022، في حين ان زيزو ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 حزيران من العام نفسه.

وفي حديث لرئيس الاتحاد الفرنسي قال فيه: " في حال قرر ديشان ترك منصبه وكنت انا ما زلت على راس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اول شخص افكر فيه كمدرب لفرنسا هو زيدان".