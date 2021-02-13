كريسبو مدربا لساو باولو البرازيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

قرر نادي ​ساو باولو​ البرازيلي تعيين الهداف الأرجنتيني السابق ​هيرنان كريسبو​ مديرا فنيا للفريق في عقد يمتد لسنتين بعد ان نجح في قيادة ​ديفينسا إي خوستيسيا​ إلى لقب كأس سودأميريكانا الرديفة في أميركا الجنوبية.



وفي حديث لرئيس النادي البرازيلي ​جوليو كاساريس​ قال فيه: "لديه تاريخ مليء بالانتصارات، كان رياضيا رائعا وهو مدرب واعد".

واضاف: "لدينا قائد بعقلية الفائز".

ويحل كريسبو بدلا من فرناندو دينيز المقال بعد سلسلة نتائج سيئة أنزلت ساو باولو عن قمة الدوري البرازيلي.

واستلم كريسبو (35 هدفا في 64 مباراة دولية) تدريب ديفينسا إي خوسيتسيا من الضواحي الجنوبية للعاصمة بوينوس أيرس الذي أطلقته شركة للحافلات، في كانون الثاني/يناير 2020 ليكون التجربة التدريبية الرابعة له بعد فريق شباب بارما الإيطالي (2014-2015) ومودينا الإيطالي (2015-2016) وبانفيلد الأرجنتيني (2018-2019).