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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كريسبو مدربا لساو باولو البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021
قرر نادي ساو باولو البرازيلي تعيين الهداف الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو مديرا فنيا للفريق في عقد يمتد لسنتين بعد ان نجح في قيادة ديفينسا إي خوستيسيا إلى لقب كأس سودأميريكانا الرديفة في أميركا الجنوبية.
وفي حديث لرئيس النادي البرازيلي جوليو كاساريس قال فيه: "لديه تاريخ مليء بالانتصارات، كان رياضيا رائعا وهو مدرب واعد".
واضاف: "لدينا قائد بعقلية الفائز".
ويحل كريسبو بدلا من فرناندو دينيز المقال بعد سلسلة نتائج سيئة أنزلت ساو باولو عن قمة الدوري البرازيلي.
واستلم كريسبو (35 هدفا في 64 مباراة دولية) تدريب ديفينسا إي خوسيتسيا من الضواحي الجنوبية للعاصمة بوينوس أيرس الذي أطلقته شركة للحافلات، في كانون الثاني/يناير 2020 ليكون التجربة التدريبية الرابعة له بعد فريق شباب بارما الإيطالي (2014-2015) ومودينا الإيطالي (2015-2016) وبانفيلد الأرجنتيني (2018-2019).