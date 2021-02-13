مورينيو ينتقد بايل بسبب لياقته البدنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

إنتقد مدرب فريق ​توتنهام​ ​جوزيه مورينيو​ لاعبه غاريث بايل كون كذب بشأن لياقته على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان بايل قد نشر على إنستغرام يوم الثلاثاء الماضي صورة اعلن من خلالها استعداده للعب بعد تعافيه من الإصابة، لكنه غاب عن مباراة توتنهام في كأس الاتحاد الإنكليزي ضد إيفرتون بسبب مشكلة عضلية. من جهته قال مورينيو: "لم يكن المنشور مسؤوليته حتى، لا أعرف. لكن المنشور كان يعرض "جلسة التدريب رائعة وأنا مستعد" لكنه كان مخطئًا تمامًا. لقد كان هناك تناقضًا بين المنشور والواقع".



ولقد أوضح مدرب توتنهام أنه على الرغم من أن الفحص يوم الاثنين لم يكشف عن أي شيء، إلا أن بايل كان لا يزال يشعر بعدم الارتياح ولهذا السبب لم يلعب ضد إيفرتون. ترجمة برنار الطيار