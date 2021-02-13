وايلدر: علينا أن نبدأ بتحقيق الانتصارات لتجنب الهبوط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

لفت كريس وايلدر، مدرب ​شيفيلد يونايتد​، إلى أن فريقه يجب أن يبدأ بسلسلة انتصارات عاجلاً وليس آجلاً للحفاظ على آمالهم الضئيلة في البقاء في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.



وقال وايلدر: "نحن نتجه إلى آخر 15 مباراة وإذا أردنا البقاء في هذا الدوري فعلينا الفوز بمباريات كرة القدم، وعلينا فعل ذلك عاجلاً وليس آجلاً. ليس لدينا القدرة على التنبؤ".

وأضاف: "لكن علينا التأكد من أننا لا نترك الأمور حتى فوات الأوان. يجب أن نفوز بالمباريات في شباط، وحتى نيسان لمنح أنفسنا فرصة في أيار".