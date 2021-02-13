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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وايلدر: علينا أن نبدأ بتحقيق الانتصارات لتجنب الهبوط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021
لفت كريس وايلدر، مدرب شيفيلد يونايتد، إلى أن فريقه يجب أن يبدأ بسلسلة انتصارات عاجلاً وليس آجلاً للحفاظ على آمالهم الضئيلة في البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال وايلدر: "نحن نتجه إلى آخر 15 مباراة وإذا أردنا البقاء في هذا الدوري فعلينا الفوز بمباريات كرة القدم، وعلينا فعل ذلك عاجلاً وليس آجلاً. ليس لدينا القدرة على التنبؤ".
وأضاف: "لكن علينا التأكد من أننا لا نترك الأمور حتى فوات الأوان. يجب أن نفوز بالمباريات في شباط، وحتى نيسان لمنح أنفسنا فرصة في أيار".