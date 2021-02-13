خسارة جديدة لليفربول واليسون في قفص الاتهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 24 من ​الدوري الانكليزي الممتاز​، تلقى فريق ​ليفربول​ خسارة مؤلمة وهي الثالثة على التوالي له خلال هذه البطولة، بينما كان الحارس ​اليسون​ قد اخطأ مجدداً حيث منح فاردي هدفاً متألقاً في المباراة التي استضافه بها نظيره ​ليستر سيتي​ على ملعب ووكرز، وكانت قد انتهت بواقع 3 – 1.



انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومع بداية الشوط الثاني دخل فريق ليفربول بحماس كبير حيث فرض سيطرته على الكرة استغل من خلال النجم المصري محمد صلاح من احراز الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 67، ولكن فرحتهم لم تدم طويلاً حيث انهار فريق الريدز بـ 6 دقائق تمكن من خلالها فريق اصحاب الارض من قلب الطاولة حيث سجل جايمس ماديسون الهدف الاول في الدقيقة 80، وبعدها بدقيقة سجل جيمي فادري الهدف الثاني بخطأ من حارسه البرازيلي اليسون، وليخطف هارفي بارنيس الهدف الثالث في الدقيقة 85 ليمنح اريحية لفريق ليستر سيتي لحين انتهاء المباراة بنتيجة 3 – 1.