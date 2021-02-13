زيدان عن إمكانية تدريب منتخب فرنسا: سنرى ما سيحدث في المستقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

رفض المدير الفني ل​ريال مدريد​ زين الدين زيدان التعليق على إمكانية إنتقاله للإشراف على منتخب ​فرنسا​ في المستقبل مؤكداً أنه الآن مدرباً للنادي الملكي.



وأوضح زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ​فالنسيا​ الأحد " قلقون بشأن الإصابات، لكننا نستعيد بعض اللاعبين، مثل كارفخال وفاسكيز، هازارد الآن في حالة أفضل مما كان عليها، يريد العودة في أقرب وقت ممكن، ونحاول مساعدته في ذلك".

وأضاف: "ما زلنا نؤمن أننا سنقاتل، لدينا 48 نقطة متبقية في المباريات القادمة، علينا أن نحاول جمع أكبر عدد من النقاط للضغط على الخصم، الأمر ما زال في أيدينا، نريد المواصلة بما نقوم به، غداً ستكون مباراة جديدة قوية، علينا أن نقدم أنفسنا بأفضل طريقة، ومواصلة التحسن والتطور".

وأردف بشأن مستقبله: "ريال مدريد منحني فرصة التدريب هنا وأنا سعيد، متحمس لأنني أعمل في كرة القدم حتى الآن، لكن لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، أتحدث عن الحاضر فقط، والحاضر يقول إنني مدرب ريال مدريد".

وختم زيدان بالحديث عن إمكانية تدريب منتخب فرنسا: " الآن أنا مدرب ريال مدريد، وسنرى ما سيحدث في المستقبل، لكنني مستمتع بكل لحظة هنا".