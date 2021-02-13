ميلنر تعرض للاصابة خلال مواجهة ليستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

تعرض اللاعب الدولي لنادي ​ليفربول​ ​جايمس ميلنر​ لاصابة خلال المباراة التي تجمع فريق الريدز امام نظيره ​ليستر سيتي​، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 24 من ​الدوري الانكليزي الممتاز​.



ودخل تياغو ألكانتارا بدلًا من ميلنر الذي تعرض لإصابة ولم يتمكن من إكمال المباراة بعد أول ربع ساعة، وكان اللاعب قد غادر ملعب المباراة إلى غرف خلع الملابس مباشرة بعد الخروج من الملعب دون الكشف عن تفاصيل هذه الاصابة.

يذكر ان ليفربول سيواجه نظيره لايبزيغ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بودابست، قبل مواجهة الديربي ضد إيفرتون الأسبوع المقبل.