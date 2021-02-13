شكرا لقرائتكم خبر عن «الحظر العنصري» مرفوض في السوشيال ميديا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت مواقع السوشيال ميديا طلب «حظر» الحسابات التي تتضمن تعليقات عنصرية بحق لاعبين ومدربين وحكام مباريات، ووصف موقع تويتر «الطلب» بأنه «غير منطقي»، لكن المواقع أكدت أنها تطلب من عملائها التأكد من نشر التعليق في حال وجود شبهة عنصرية أو تمييز، ورفض «فيسبوك وتويتر وإنستجرام» طلب القائمين على الرياضة في بريطانيا بمعاقبة المتجاوزين وإيقاف حساباتهم لأنها تعتبر التعليق جزءاً من الحرية الشخصية وإبداء الرأي. وأضافت في بيان: «مشجع كرة القدم يتفوه بالعبارات العنصرية في المدرجات منذ زمن بعيد ولا يعاقب بالحظر من دخول الملعب».