شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتبرع بحذاء الهدف 644 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبرع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني بأغلى حذاء في مسيرته وهو الذي سجل به هدفه الـ644 القياسي للاعب في ناد واحد وكان في مباراة الفوز على بلد الوليد 3- صفر، وسيبقى الحذاء في متحف الفن الوطني في إقليم كتالونيا للعرض شهراً قبل بيعه في مزاد في أبريل المقبل ويذهب ريعه لمساعدة الأطفال المرضى وعائلاتهم.

وأنتجت شركة أديداس التي ترعى حذاء ميسي فيديو على حسابها في «إنستجرام» أظهرت فيه ميسي وهو صغير يكتب الرقم 644 بقلم أسود على الزجاج وتحته تعليق «من شوارع روزاريو إلى معقل برشلونة، من فتى حالم بعمر الـ13 عاماً لكابتن برشلونة بسن الـ33، نستعيد تعريف العظمة، من تسجيل أول هدف في مسيرته الاحترافية قبل 15 عاماً لتحطيم رقم قياسي صمد 46 عاماً».