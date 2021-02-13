شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ سري لفيرديناند مع الباليه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم القائمون على برنامج «ستركتلي كم دانسينج» الاستعراضي بطلب من مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند للمشاركة في موسم 2021 لأنه ارتاد مدرسة باليه في صغره، وتحدث فيرديناند عن تجربته مع الباليه في مقابلة عام 2017 وقال: «في البداية لم أقل لزملائي في اليونايتد إنني ارتدت مدرسة باليه خوفاً من سخريتهم مني طوال اليوم، قلت لهم إنني ارتدت حصص دراما وبقي الحال هكذا عامين، وفي العام الثالث قلت لهم إنني كنت واحداً من الفريق وأصبحوا أصدقائي، كنت ملتزماً في الحصص إذ كنت أقطع ساعتين بالسيارة لأذهب للمكان 3 مرات اسبوعياً ثم وصلت إلى مرحلة قال لي والدي: هل تريد أن تصبح راقص باليه أم لاعب كرة قدم؟ عليك أن تقرر لأن الباليه يأخذ الكثير من وقتك.

وأضاف: لحسن الحظ اخترت الكرة لكن الباليه تركت أثرها في مسيرتي لأنها منحتني المرونة والقوة والتوازن. وانضم لليونايتد لاعب آخر يحب الباليه هو المهاجم الأوروجوياني أدينسون كافاني الذي حضر درس باليه في بلاده قبل إتمام صفقة انتقاله للنادي العريق. وقال كافاني إن الباليه يعلم اللاعب الرشاقة والتوازن والقوة الذهنية.