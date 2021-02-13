شكرا لقرائتكم خبر عن «بورش» مارادونا للبيع في مزاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تقرر بيع سيارة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا الـ«بورش 911» التي اشتراها في 1992 عندما كان لاعباً في إشبيلية الإسباني (1992-1993 ) في مزاد بالعاصمة الفرنسية باريس الشهر المقبل.

وتوقع القائمون على مزاد «بونهام لي جراند مارك دي موند» بيع السيارة، التي أوقفت الشرطة المسلحة النجم بسبب قيادتها بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة وسط المدينة، بأكثر من 175 ألف استرليني وهي أول سيارة من مقتنيات مارادونا تباع بعد رحيله، واشترى مارادونا السيارة بعد انتقاله من نابولي لإشبيلية مقابل 4.5 مليون استرليني (دفع الإيطالي بيرلسكوني جزءاً من صفقة الشراء من جيبه الخاص لإشبيلية مقابل خوض مباريات ودية استعراضية ) وتم إيصالها إليه في 6 نوفمبر 1992، واستأجر مارادونا، الذي حمل شارة الكابتن فوراً، فيلا في حي خوان أنتونيو رويز رومان حيث يقام مهرجان مطاردة الثيران واعتاد الناس في الحي مشاهدة نجمهم وهو يقود سيارته الفريدة ( واحدة من 1.200.964 نسخة فقط في العالم ) في الشارع. وبيعت «بورش» مارادونا لشخص في جزيرة مايوركا واحتفظ بها 20 عاماً قبل أن تحصل عليها مجموعة فرنسية في 2016.