بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × ليستر سيتي (صلاح أساسي)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليستر سيتي، نظيره ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب كينج باور، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بخسارته أمام مانشستر سيتي، بأربعة أهداف لهدف، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الرابع بـ40 نقطة، متأخرا بفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يقبع ليستر في المركز الثالث بـ43 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز وجوتا، وماتيب للإصابة.

ويبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، كاباك، هندرسون، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ميلنر، جونز، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

وجاء تشكيل ليستر:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: دانييل أمارتي – جوني إيفانز – سونجيو – ريكاردو فيريرا

الوسط: ويلفريد نديدي – يوري تيليمانس – مارك ألبريتون – جيمس ماديسون - بارنز

الهجوم: جيمي فاردي.

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