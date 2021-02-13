بطولة أستراليا المفتوحة: عبور نادال وبارتي ومدفيديف يفك عقدته

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ملبورن: لم يكن عبور الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيًا سهلا الى الدور الرابع من بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب امام البريطاني كاميرون نوري رغم فوزه بثلاث مجموعات نظيفة السبت، فيما لم تجد المصنفة أولى الأسترالية آشلي بارتي صعوبة تذكر لتخطي الروسية ايكاترينا ألكسندروفا.

واقيمت مباريات السبت بغياب الجماهير بعد قرار السلطات المحلية إكمال البطولة دون متفرجين لخمسة أيام على الاقل، بسبب تدابير الاغلاق الجديدة في ملبورن خشية من تفشي فيروس كورونا.

وتفوق نادال على المصنف 69 عالميًا 7 5، 6 2 و7 5 ليبقي على آماله في تحقيق لقب ثان في استراليا بعد 2009 سيسمح له بالانفراد بالرقم القياسي لبطولات الغراند سلام (21) متفوقًا على السويسري روجيه فيدرر الغائب عن المنافسات.

ولم يظهر الماتادور أي معاناة جسدية بعد آلام في أسفل الظهر تعرّض لها على مدى أسبوعين.

ويلتقي نادال في الدور الرابع مع الايطالي فابيو فونييني (17) الفائز على الأسترالي أليكس دي مينور (23) 6 4، 6 3 و6 4.

وقال نادال (34 عامًا) بعد الفوز على الملعب الرئيس "رود ليفر أرينا" "لم أستفد من الفرص التي أتيحت امامي في بداية كل مجموعة ...انت تلعب امام أفضل اللاعبين في العالم لذا من الطبيعي ان تعاني قليلا".

وعن غياب الجماهير اضاف "إنه شعور مختلف الان، لا أحد يريد ذلك ولكنه ليس الوقت لننسى الوضع الذي نواجهه في العالم. استراليا كانت من أفضل البلدان في العالم (في مواجهة الوباء) لذا كل الاحترام لما يقومون به ونأمل عودة الجماهير".

أما عن المواجهة المقبلة امام فونييني "لعبنا مرات عدة وتغلب عليّ أحيانًا، يجب ان اواصل التحسن ولن تتوقع مباراة سهلة في الدور الرابع".

وسبق ان التقى نادال وفونييني في 16 مناسبة كان الفوز من نصيب الاسباني 12 مرة مقابل أربعة لخصمه.

مدفيديف يفك عقدة المجموعة الخامسة

أهدر الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا تقدمه بمجموعتين ثم حقق فوزه الأول بعد خمس مجموعات في مسيرته، أمام الصربي فيليب كراينوفيتش.

وكان مدفيديف (25 عاما) قد خسر محاولاته الست الأولى في مباريات خاضها من خمس مجموعات في البطولات الكبرى. هذه المرة، تفوّق على كراينوفيتش (33) 6 3 و6 3 و4 6 و3 6 و6 صفر في أكثر من ثلاث ساعات.

وتابع الروسي انطلاقته القوية في أول مجموعتين، بعد تتويجه ببطولة باريس للماسترز ثم الماسترز الختامية للموسم الماضي.

لكن الصربي أحرز المجموعتين الثالثة والرابعة فيما كان مدفيديف متألما من ردفه الايسر ومتوجها بكلمات قاسية لمدربه الفرنسي جيل سيرفارا الذي ترك المدرجات فيما كان لاعبه يتجه لخسارة المجموعة الرابعة.

قال مدفيديف "في المجموعة الثالثة كنت متوترا قليلا، وهو رفع من مستواه قليلا. قدم اداء رائعا في المجموعة الرابعة".

وفيما حقق الروسي فوزه السابع عشر تواليا، يلاقي في الدور الرابع الأميركي المتواضع ماكنزي ماكدونالد المصنف 192 عالميا.

وبعد مباراة ماراثونية في الدور الثاني، تخلص اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف خامسا والذي بلغ المربع الاخير في ملبورن عام 2019، من زميله في التمارين خلال فترة الحجر السويدي ميكايل إيمر 6 4 و6 1 و6 1 في ساعة ونصف فقط.

ويلاقي تسيتسيباس، الباحث عن لقب أول في البطولات الكبرى، خصما قويا في الدور الرابع هو الايطالي ماتيو بيريتيني التاسع الفائز بصعوبة على الروسي كارن خاتشانوف التاسع عشر 7 6، 7 6، و7 6 حيث سيأمل الايطالي أن يكون في كامل لياقته البدنية بعد معاناته من آلام أسفل ضلوعه في المجموعة الثالثة.

قال تسيتسيباس "احتجت الى بعض الوقت للتأقلم، لكني سعيد بأدائي، أظهرت نوعية جيدة اليوم".

وعلى غراره، كان مشوار الروسي أندري روبليف المصنف سابعا سهلا، فتخطى الاسباني فيليسيانو لوبيس 7 5 و6 2 و6 3، ليلاقي النروجي الشاب كاسبر رود الذي بلغ الدور الرابع للمرة الاولى.

عبور بارتي

وعبرت بارتي الى الدور الرابع على حساب الروسية ايكاترينا ألكسندروفا (32) بفوزها 6 2 و6 4.

وعوضت الاسترالية بداية بطيئة نسبيًا بعدما خسرت ارسالها في الشوط الافتتاحي ومن ثم تأخرت بشوطين نظيفين قبل ان تفوز بستة اشواط متتالية وتحسم المجموعة الاولى لصالحها كاسرة ارسال منافستها ثلاث مرات.

وشهدت المجموعة الثانية منافسة قوية بين اللاعبتين حيث كسرت الروسية ارسال بارتي في الشوط الخامس لتتقدم 3 2 ومن ثم 4 2، الا ان الأخيرة ردت التحية في الشوطين الثامن والعاشر لتحسمها 6 4.

وقالت بارتي (24 عامًا) عن خوض المواجهة بغياب الجماهير "إنه أمر غريب وحالة لم اختبرها من قبل. لم أرد أن يؤثر ذلك على أدائي".

وتابعت "أحب تواجد الجمهور ولكن أحب أيضًا صوت الكرة، يبدو وكأنني في التمارين".

وغابت بارتي عن المنافسات العام الماضي التي استؤنفت بعد توقف قسري بسبب تداعيات الجائحة قبل ان تعود في كانون الثاني/يناير الفائت امام مدرجات ممتلئة في ملبورن وتحقق لقب دورة "يارا فالي كلاسيك".

وتلتقي المتوجة برولان غاروس عام 2019 الباحثة عن لقب ثان في الغراند سلام في الدور الرابع الاميركية شيلبي رودجرز التي اقصت الاستونية أنيت كونتافيت المصنفة 21 بنتيجة 6 4، 6 3.

بليشكوفا تحطم مضربها وتودّع

وكانت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة سادسة أبرز الضحايا بسقوطها أمام مواطنتها كارولينا موتشوفا 5 7 و5 7.

وتقدمت بليشكوفا 5 صفر في المجموعة الثانية ثم حصلت على كرتين حاسمتين أهدرتهما أمام المصنفة الخامسة والعشرين التي أحرزت سبعة أشواط متتالية لتفوز في المباراة.

وفيما ترتكز بليشكوفا على ارسالها، ارتكبت 10 اخطاء مزدوجة إلى أكثر من أربعين خطأ مباشرا دفعها في بعض الاحيان الى تحطيم مضربها.

وتلاقي موتشوفا في الدور الرابع البلجيكية إليز مرتنس الثامنة عشرة والفائزة بسهولة على السويسرية بليندا بنتشيتش الحادية عشرة 6 2 و6 1.

كما كانت طريق الأوكرانية إيلينا سفيتولينا معبدة نحو الدور الرابع، بعد فوز المصنفة خامسة على الكازاخستانية يولينا بوتينتسيفا السادسة والعشرين 6 4 و6 صفر.