كريسبو مدربا لساو باولو البرازيلي

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ساو باولو : أصبح الهداف الأرجنتيني السابق هرنان كريسبو مدربا لفريق ساو باولو البرازيلي بحسب ما أعلن الاخير في بيان الجمعة.

ويأتي تعيين المدرب البالغ 45 عاما بعد قيادته ديفينسا إي خوستيسيا المتواضع إلى لقب كأس سودأميريكانا الرديفة في أميركا الجنوبية.

ووقع المهاجم المتوج سابقا بلقب الدوري الانكليزي مع تشلسي والدوري الايطالي ثلاث مرات مع إنتر عقدا لسنتين مع ساو باولو.

قال رئيس النادي جوليو كاساريس "لديه تاريخ مليء بالانتصارات، كان رياضيا رائعا وهو مدرب واعد".

تابع "لدينا قائد بعقلية الفائز".

ويحل كريسبو بدلا من فرناندو دينيز المقال بعد سلسلة نتائج سيئة أنزلت ساو باولو عن قمة الدوري البرازيلي.

واستلم كريسبو (35 هدفا في 64 مباراة دولية) تدريب ديفينسا إي خوسيتسيا من الضواحي الجنوبية للعاصمة بوينوس أيرس الذي أطلقته شركة للحافلات، في كانون الثاني/يناير 2020 ليكون التجربة التدريبية الرابعة له بعد فريق شباب بارما الإيطالي (2014 2015) ومودينا الإيطالي (2015 2016) وبانفيلد الأرجنتيني (2018 2019).

ونجح الهداف السابق الذي أمضى معظم مسيرته الكروية في الدوري الإيطالي حيث تنقل بين بارما (1996 2000 و2010 2012) ولاتسيو (2000 2002) وإنتر ميلان (2002 2003 و2006 2009) وميلان (2004 2005) وجنوى (2009 2010) تخللها مروره بتشلسي، في قيادة هذا الفريق المتواضع نهاية كانون الثاني/يناير الى الانجاز التاريخي بالفوز في نهائي المسابقة الثانية من حيث الأهمية في القارة من بعد كوبا ليبرتادوريس على مواطنه لانوس 3 صفر.