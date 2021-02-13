شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم كيما أسوان 6/1 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الجونة فى التأهيل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على كيما أسوان بنتيجة 6/1 بالمباراة التي جمعتهما باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة.

وسجل سداسية فريق الجونة محمود الشبراوى وإسلام عبد النعيم ولؤى وائل وعمورى وإدريس إمبوبو ( هدفين ) بينما جاء هدف كيما أسوان الوحيد عن طريق اللاعب تاحا .

وجاء تشكيل الجونة بقيادة رضا شحاتة كالتالي: فى حراسة المرمى: محمود الغرباوي

خط الدفاع: عمرو سعداوي - زياد الجيوشي - لؤي وائل - محمد حبيب يكن

خط الوسط: أحمد عامر - سيرجي اكي - عمرو بركات - محمد الشبراوي

خط الهجوم: إسلام رشدي - إدريس إمبوبو

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

ولم تلعب بطولة كأس مصر في الفترات من عام 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وتوقفت في موسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و 1981-1982،و1986-1987،و 1993- 1994، و2012-2011 لأسباب مختلفة.