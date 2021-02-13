شكرا لقرائتكم خبر عن استياء داخل الزمالك تجاه اتحاد الكرة بسبب مباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة استياء داخل نادى الزمالك، خلال الساعات الماضية، بسبب تجاهل اتحاد الكرة الرد على طلب تأجيل مباراة حرس الحدود المقرر لها 20 فبراير الجاري بمسابقة كأس مصر، لانشغال الفريق الأبيض بخوض مباراة تونجيث السنغالي 23 من الشهر نفسه، في ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي.

وأرسل نادي الزمالك خطابا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل مباراة حرس الحدود لموعد آخر نظرا لضيق الوقت بينها وبين مباراة تونجيث التي ستقام في السنغال، وبالتالي يحتاج الفريق لفترة راحة للسفر قبل اللقاء الأفريقي بتوقيت كافٍ والاستعداد لمباراة الفريق السنغالي.

ولم يتلق الزمالك ردا رسميا، حتى الآن، بخصوص مباراة حرس الحدود، حيث اكتفي اتحاد الكرة بالتأكيد على انتظار عودة رئيس اللجنة الثلاثية لعقد اجتماع واتخاذ القرار وهو ما أثار استياء مسئولي الزمالك والجماهير، خاصة أن الفريق سيخوض مباراة في بطولة خارجية ويمثل فيها مصر.

من ناحية أخري، يتابع البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، مباراة الترجي التونسي، أمام تونجيث السنغالي، المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، في الجولة الأولي لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك ومولودية الجزائر بجانب بطلي تونس والسنغال.

وافتتح الزمالك مشواره في دوري المجموعات الأفريقي، أمس الجمعة، أمام مولودية الجزائر، في المباراة التي حسمها التعادل السلبي، بإستاد القاهرة الدولي، ليحصل كل فريق على نقطة ويترقب الأبيض نتيجة مباراة الترجي وبطل السنغال لمعرفة الترتيب النهائي للمجموعة بعد الجولة الأولي.

وقرر باتشيكو مشاهدة مباراة الترجي أمام تونجيث للوقوف على نقاط القوة والضعف لدي بطل السنغال، قبل المباراة المرتقبة التي ستجمعه مع الزمالك يوم 23 فبراير الجاري، في ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي، خاصة أن المنافس الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعد أن فجر مفاجأة قوية بإقصائه نادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق يعد غامض بنسبة كبيرة.

ومنح البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، بعد مباراة المولودية ليستأنف الفريق، تدريباته غدا الأحد، ويبدأ الاستعداد لقمة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في قمة أولاد العم، أملا في مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، انتظارا لخوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحتل الزمالك حاليا، صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.