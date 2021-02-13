شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الثلاثية يلغى "السلف" فى اتحاد الكرة.. والموظفون يعترضون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أحمد مجاهد إلغاء "السلف" التى كان يحصل عليها موظفو اتحاد الكرة فى السنوات الأخيرة، بداعى ترشيد وتوفير النفقات، ما تسبب فى أزمة واعتراض من عدد كبير من الموظفين أصحاب المرتبات الضعيفة بالجبلاية.

كما أبدى موظفو اتحاد الكرة استياءهم من قرار رئيس اللجنة الثلاثية أحمد مجاهد بإلغاء إجازة الجمعة والسبت ومطالبة مديرى الإدارات بالتواجد بالاتحاد بالتناوب، على الرغم من أن إجازة الجمعة والسبت إجازة رسمية من الدولة.

استقر مسئولو الجبلاية على إصدار كتيب فى مئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل، على أن يتضمن معظم الإنجازات التى تحققت وأسماء رؤساء الاتحاد من بداية تأسيس اتحاد الكرة.

كما يتضمن كتيب مئوية اتحاد الكرة العديد من نجوم كزة القدم المؤثرين وأيضا الشخصيات المؤثرة إداريا ونبذة عنهم، إلى جانب العديد من الأحداث التاريخية للجبلاية.

وتقرر تخصيص درع خاص لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى مئوية اتحاد الكرة المصرى، المقرر لها يوم 3 ديسمبر من العام الجارى، فى الاحتفالية الخاصة بمرور مائة عام على تأسيس اتحاد الكرة، باعتبار صلاح أفضل لاعب محترف فى تاريخ مصر بعد حصوله على العديد من الجوائز والألقاب العالمية ومنها أفضل ثالث لاعب فى العالم وحصوله على أفضل لاعب أفريقى مرتين.

وتشهد مئوية اتحاد الكرة تكريم العديد من رموز الرياضة على مدار المائة عام وتم الاستقرار على تقديم درع خاص لصلاح والذى سيتم التنسيق معه وقتها لإمكانية الحضور للمئوية.