7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت، 13 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يطالب المسئولين بالتدخل لحل أزمة الحجز على أرصدة النادى، لجنة وزارة الرياضة تحصل على ملفات اتحاد الكرة منذ 2016 .

لجنة وزارة الرياضة تحصل على ملفات اتحاد الكرة منذ 2016

حصلت اللجنة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والتى تواجدت بمقر اتحاد الكرة على مدار يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين، على كل الملفات الخاصة باتحاد الكرة منذ عام 2015 لمراجعتها، فى إطار حملة التفتيش على جميع المؤسسات والهيئات الرياضية.

الزمالك يطالب المسئولين بالتدخل لحل أزمة الحجز على أرصدة النادى

طلب مسئولو نادي الزمالك تدخل المسئولين لحل أزمة الحجز على أرصدة النادى فى البنوك من جانب التأمينات، بعدما تضاعفت مديونية القلعة البيضاء لدى التأمينات خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم سداد المبالغ المستحة، وكذلك عدم الالتزام بالجدولة المتفق عليها.

كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إقامة بطولة أفريقيا للشباب المقرر استضافتها فى مصر 20 فبراير الجارى باستاد القاهرة بدون جمهور. وقال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365، إنه غير مسموح بحضور المنافسات سوى لجان البطولة فقط، وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

اتحاد الكرة يتفق على إصدار كتيب لمئوية الجبلاية

استقر مسئولو الجبلاية على إصدار كتيب فى مئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل، على أن يتضمن معظم الإنجازات التى تحققت وأسماء رؤساء الاتحاد من بداية تأسيس اتحاد الكرة.