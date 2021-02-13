شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة سموحة ودكرنس من استاد الحرس لدمنهور بدور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة ودكرنس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، المقرر لها الثانية والنصف عصر الثلاثاء 16 فبراير الجاري، باستاد دمنهور بدلا من إقامتها باستاد حرس الحدود.

وأرسلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة جدول مباريات دور الـ32 ببطولة كأس مصر إلى المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، تمهيدا لتوقيع كشف المنشطات على اللاعبين بشكل عشوائى، حيث سيحضر وفد من المنظمة فى المباريات ويختار لاعب أو اثنين من كل فريق للخضوع لكشف المنشطات عقب المباريات.

وأرسلت اللجنة خطابات للأندية المشاركة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر هذا الموسم، وتضمنت جدول ملاعب ومواعيد جميع المباريات والتى ستقام جميعها فى الثانية والنصف ظهرا، كما تم إخطار الأندية بشروط مباريات كأس مصر فى دور الـ32.

ووفقا للخطابات فى حال انتهاء الوقت الأصلى من عمر المباراة بالتعادل يلعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفائز والمتأهل للدور التالى ، كما تضمنت الخطابات أن النادى المذكور أولا فى جدول المباريات يلعب بزيه الأصلى، والآخر يرتدى الزى الاحتياطى مخالفا للزى الأصلى، والنادى المذكور أولا مسئول عن كرات المباراة أيضا.

وذكرت الخطابات أيضا تكليف المناطق بالنواحى التنظيمية للمباريات من حيث سيارات الاسعاف والحماية المدنية وصبية الملاعب والمنظمين.