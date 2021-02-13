شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الأهلى والزمالك 24/24 فى دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى بنتيجة 24 / 24 فى الجولة الـ 24 بدورى العمومى للموسم المحلى 2020 / 2021 فى المواجهة التى جمعتهما على صالة الأخير بميت عقبة.

ومن المقرر أن تشهد الجولة المقبلة المقرر إقامتها الجمعة المقبل مواجهات بين كل من الشمس مع الزمالك وسموحة مع المعادى وسبورتنج مع الطيران والأهلى مع الجزيرة ومنوف الرياضى مع الزهور وهليوبوليس مع هليوليدو وحلوان الرياضى مع أصحاب الجياد و مدينة نصر مع تشامبيون الرحاب.

ومن المقرر أن تقام الخميس المقبل قمة دورى محترفين الرجال على صعيد الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من الموسم المحلى الجديد ، بعد أن فاز الأهلى على طلائع الجيش فى الجولة الثالثة 32 / 23 و خسر الزمالك من سبورتنج بنتيجة 30 / 24 .

كان اتحاد اليد قد أعلن مسبقا عن عودة دورى المحترفين 6 فبراير، إلا أنه تم تقديمه إلى يوم 5 من نفس الشهر الحالى، بعد فترة توقف لإستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى اختتمت مؤخرًا.

ونال منتخب مصر لكرة اليد احترام وتقدير العالم بمونديال مصر 2021 بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.