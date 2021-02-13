شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى الزمالك: الأهلى فاوضنى.. وفرجانى ساسى تعبنى فى قصة التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى فريق الزمالك ، أن أحد مسئولى الأهلى تفاوض معه للانضمام للقلعة الحمراء ولكن انتماءه للزمالك جعله يوقع عقود التجديد للقلعة البيضاء، مؤكدا احترمه النادى الاهلى أحد أفضل الفرق داخل القارة الأفريقية.

وقال محمود جنش، فى تصريحات تليفزيونية، إنه تحدث مع مصطفى محمد مهاجم فريق جلطة سراى التركى والمعار من الزمالك لمدة موسم ونصف ومنحه النصيحة بالاحتراف، ثم الحديث مع التونسى فرجانى ساسى الذى علق على تجديدة للقلعة البيضاء قائلا "تعبنى والله ولكن من أحسن الشخصيات التى تتعامل معها وإن شاء الله ربنا يكتبله اللى فيه الخير".

وأشار محمود جنش إلى أنه شعر بالحزن بعد تصريحات أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب المصرى السابق عقب الإصابة التى تعرض لها خلال معسكر الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ولكن لم يتحدث معه فى ذلك الأمر حتى الآن.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمكى باتشيكو، منح اللاعبين راحة اليوم من التدريب، بعد خوض مباراة مولودية الجزائر مساء الجمعة فى دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون للتدريبات غدا الأحد، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى الممتاز والمقررة إقامتها الأربعاء المقبل.

وانقاد فريق الزمالك للتعادل المخيب على أرضه، أمام نظيره مولودية الجزائر، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ليتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الرابعة برصيد نقطة لكل منهما.