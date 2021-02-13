شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتقدم على المقاولون بهدف شيكا فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة المقاولون العرب وبتروجت بمنافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، والذى يجمع الفريقين على استاد السلام، بتقدم الفريق البترولي بهدف نظيف سجله محمود شيكا فى الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعد خطأ دفاعى من لاعبي المقاولون.

جاءت بداية الشوط سريعة وحماسية من جانب فريق بتروجت لينجح لاعبوه فى الحصول على ركلة ركنية فى أول دقيقة، قبل أن يحصلوا على الركنية الثانية فى الدقيقة الثانية قبل أن يبعد دفاع المقاولون الكرة.

فى الدقيقة 14 أحرز محمد السيد شيكا هدف التقدم لفريق المقاولون، بعدما استغل خطأ دفاعيا من محمد سمير لاعب المقاولون، ليقطع الكرة وينفرد بمرمى أبو السعود، ليحرز الهدف الأول على يسار أبو السعود.

وأهدر أودو موزيس مهاجم المقاولون فرصة ذهبية للتسجيل في الدقيقة 21 بعما استلم كرة عرضية مميزة سددها برأسه بجوار القائم الأيسر لفريق بتروجت.

واصل المقاولون العرب محاولاته لتعديل النتيجة، إلا أنها جاءت دون خطورة حقيقية على مرمى بتروجت، في الوقت الذى اعتمد فيه الفريق البترولي على الهجمات المرتدة في ظل تقدم ذئاب الجبل بكامل الخطوط في محاولة لإدارك هدف التعادل.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بتروجت على المقاولون.

وبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، وفي خط الظهر، أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، بينما في خط الوسط، إبراهيم صلاح، أحمد مجدي، محمد مجلي، سافيولا، لويس إدوارد، وفي الهجوم، أودو موزيس.

فيما بدأ بتروجت اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبو النجا، أحمد السباعي، أحمد عبد الموجود، أحمد عبد الرسول، سامح إبراهيم، محمود عماد، رشاد متولي، اسلام عادل، عبد الرحمن جمال، محمد السيد، محمود فيلكس.