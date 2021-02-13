شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضىة يكرم الفائزين فى الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الشباب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الفائزين في الانتخابات الاليكترونية لبرلمان شباب مصر تحت شعار "كن قيادياً.. كن مؤثراً"، غداً الأحد، فى العاشرة صباحاً، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، لتكريم الفائزين فى أولى نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب"، ضمن ثالث اللقاءات الستة لأعضاء برلمان الشباب بمحافظات الجمهورية خلال شهرى فبراير ومارس .

ويشارك فى اللقاء النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ، عضو برلمانى طلائع وشباب مصر سابقا، ويشارك أيضا فى اللقاء الثالث محافظات هى "كفر الشيخ ،سوهاج، مطروح ،الاقصر " وتم تقسيم محافظات الجمهورية الى ستة لقاءات فى ضوء الضوابط والإجراءات الإحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المشاركين .

وتأتى تلك اللقاءات فى إطار حرص وزير الشباب والرياضة بالالتقاء المستمر مع أعضاء برلمان الشباب والاستماع لهم والاهتمام بافكارهم وارائهم كخطوة نحو النضج والوعى الفكرى فى ظل توجه الدولة نحو بناء الشخصية المصرية،

والعمل على إثراء وإطلاع الشباب على نماذج الحياة السياسية ومشاركتهم فى النموذج الأول لمحاكاة مجلس النواب كتجربة واقعية يمارسها الشباب لمعرفة كيف تعمل السلطة التشريعية وآليات عمل مجلس النواب ،قيمة البرلمان فى الإعداد السياسى والتثقيفى لأبناء مصر من الشباب الفتيات من جميع محافظات الجمهورية، وتأهيلهم وتعزيز وعيهم بمختلف القضايا والتحديات التى تواجه البلاد من خلال تجربة محاكاة برلمانية يقوم خلالها الشباب بمهام النائب البرلمانى فى متابعة المشروعات التنموية والخدمات التى تنفذها الدولة، وتقديم اقتراحات ورؤى وطلبات إحاطة وسؤال فى مختلف المجالات فى عملية محاكاة برلمانية متكاملة الأركان للوصول الى نتاج متكامل لإعداد جيل من برلمان الشباب لديه القدرة على القيادة فى المستقبل .