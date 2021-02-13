شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم على كيما أسوان فى الشوط الأول بهدف الشبراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الجونة على كيما أسوان بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول بالمباراة التي تجمعهما حاليا باستاد خالد بشارة فى الغردقة، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر .

وفي الدقيقة 21 سجل محمود شبراوي الهدف الأول للجونة بشباك كيما أسوان بعدما استغل كرة عرضية من زميله عمرو سعداوى أودعها الشباك.

وجاء تشكيل الجونة بقيادة رضا شحاتة كالتالي: فى حراسة المرمى: محمود الغرباوي

خط الدفاع: عمرو سعداوي - زياد الجيوشي - لؤي وائل - محمد حبيب يكن

خط الوسط: أحمد عامر - سيرجي اكي - عمرو بركات - محمد الشبراوي

خط الهجوم: إسلام رشدي - إدريس إمبوبو

ويسعى رضا شحاته المدير الفني للجونة لعبور محطة كيما أسوان لمواصلة مشوار الكأس بنجاح لاسيما أن الفريق الساحلى يقدم موسماً مميزاً على صعيد بطولة الدوري حيث يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

ولم تلعب بطولة كأس مصر في الفترات من عام 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وتوقفت في موسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و 1981-1982،و1986-1987،و 1993- 1994، و2012-2011 لأسباب مختلفة.