شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر يغادر القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر القاهرة غدا الأحد طاقم التحكيم الإثيوبي الذى تولي إدارة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقاد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر تحكيميا طاقم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كل من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

ونال باملاك تيسيما انتقادات لاذعة من جانب جماهير الزمالك بعد مباراة المولودية وكذلك خبراء التحكيم بسبب عدم احتسابه ركلتى جزاء لصالح الأبيض خلال مباراة المولودية ما أثر على النتيجة النهائية للقاء لينتهى بالتعادل.

من جهته قال ياسر عبد الرؤوف، الخبير التحكيمى وعضو لجنة الحكام الأسبق، خلال تقييمه لأداء طاقم الحكام بالأستوديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365" الذي يقدمه عمر الأيوبي، إن الحكم الإثيوبى ظهر بمستوى لا يليق بحكم كبير ضمن حكام النخبة الأفريقية، حيث أخطأ فى عدم ركلتى جزاء صحيحتين 100% لصالح لزمالك خلال الشوط الثانى للمباراة، الأولى لعرقلة شيكابالا داخل منطقة الجزاء واللعبة واضحة تماما، وركلة أخرى لمسة يد نتيجة تسديدة فرجانى ساسى اصطدمت الكرة بيد مدافع المولودية، ولكن باملاك تيسيما تغاضى عنها بشكل غريب؛ لأن زاوية الرؤية تسمح له بمشاهدة الكرة.

ويبدأ الزمالك غدا الأحد، الاستعداد لقمة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في قمة أولاد العم، أملا في مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، انتظارا لخوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحتل الزمالك حاليا، صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.