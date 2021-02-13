شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمواجهة المريخ السودانى فى دور المجموعات الأفريقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى ملف بطولة كأس العالم للأندية التى شارك فيها مؤخراً، وبدأ التفكير فى الملف الأفريقي، حيث يستعد المارد الأحمر لمباراة المريخ السودانى ببطولة دورى أفريقيا، ونلقى فى السطور التالية الضوء على تفاصيل استعدادات الأهلى لمواجهة المريخ.

س: ما هو برنامج الأهلى لفترة المقبلة؟

ج: الأهلى عاد للقاهرة عصر أمس، الجمعة، قادماً من قطر عقب الحصول على برونزية كأس العالم للأندية وقرر موسيمانى المدير الفنى منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات أمس واليوم.

س: متى يبدأ الأهلى الاستعداد لمواجهة المريخ؟

ج: يبدأ الأهلى عصر غد، الأحد، الاستعداد لمواجهة بطل السودان فى أولى مواجهات المارد الأحمر بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

س : ما هو موعد مباراة الأهلى والمريخ السوداني

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ج: مباراة الأهلى والمريخ تقام فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى فى السلام.

س: ما هى مجموعة الأهلى فى دور المجموعات؟

ج: الأهلى يلعب فى المجموعة الأولى مع كل من، سيمبا التنزانى، فيتا كلوب الكونغولى، والمريخ السوداني.