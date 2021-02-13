شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الفيفا يستعرض قميص الأهلى بعد التتويج ببرونزية العالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم متحف فيفا فى زيورخ التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم قميص الأهلى الذى شارك به فى بطولة كأس العالم للأندية، التى أقيمت مؤخرا فى العاصمة القطرية الدوحة فى الفترة من 4 حتى 11 فبراير، وتوج بها نادى بايرن ميونخ الألمانى، وحصل المارد الأحمر على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح.

ونشر حساب فيفا على "فيس بوك" فيديو لمندوب المتحف الذى كان موجودا فى قطر، حارس مرمى المنتخب السويسرى السابق باسكال زوبربوهلر، والذى يعمل مدربا لحراس المرمى ولعب سابقا لأندية نيوشاتل وبازل وجراسهوبرز فى سويسرا، وظهر فى الفيديو وهو يستعرض تيشيرت الأهلى بعد عودته من قطر.





وعلق حساب المتحف على فيديو زوبربوهلر قائلا، "كان باسكال زوبربوهلر فى قطر لحضور بطولة كأس العالم للأندية، إنه إلى زيورخ مع بعض الأشياء الجديدة لمجموعتنا، شاهدوا الفيديو لتروا ما الذى عاد به".





وكانت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، عبر موقع تويتر، أبرزت قبل انطلاق مونديال الأندية، وضع قميص الفريق الجديد الذى شارك به اللاعبون فى مونديال الأندية، وكتبت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، فى منشورها: "قميص أعظم نادى فى الكون، الموقع من أسطورتنا، يزين متحف الاتحاد الدولى لكرة القدم، بناءً على طلب من "فيفا"، ليظهر فى الصور توقيع: "بسم الله الرحمن الرحيم، دعوات النادى الأهلى وجماهيره وأعضائه بالتوفيق والنجاح".



