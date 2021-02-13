شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط للكرة بالاهلي تجتمع مع موسيماني.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال الفترة القليلة المقبلة لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة بعد التتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية.

وترغب اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف، مناقشة موسيماني في بعض الأمور الخاصة بالفريق، سواء فيما يتعلق بالترتيب لصفقات الصيف من الآن، وكذلك موقف بعض اللاعبين المُرشحين للرحيل عن النادى بنهاية الموسم الجارى، وغيرها من التفاصيل الأخرى الخاصة بفريق الكرة.

على صعيد متصل، أكد بيتسو موسيماني أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق يقدم دوراً جيداً مع الفريق ولا يحتاج سوى التوفيق من أجل ترجمة مجهوده إلى أهداف.

وشدد موسيماني، فى حديثه مع مسئولى النادي، على قناعته التامة بقدرات بواليا وجهده الكبير فى الملعب على الصعيد الهجومي والدفاعى، وقال المدير الفني للأهلي عن المهاجم الكونغولى، "يعجبني فى أداء بواليا أنه يهتم بالجانب الدفاعي حينما يتطلب منه ذلك وهو يقدم جهودا كبيرة فى أرضية الملعب".

وواصل موسيمانى أن بواليا يحتاج الوقت فقط حتى يُترجم هذا الجهد لأهداف، وأثق أن هذه مسألة وقت ليس أكثر لأنه يؤدى ما عليه وانسجم سريعاً مع زملائه بالفريق، وانضم بواليا للأهلي في يناير الماضي قادماً من الجونة لمدة أربعة مواسم.