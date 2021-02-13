كأس مصر.. الجونة يقسو على كيما بسداسية.. والمقاولون يسقط بثلاثية أمام بتروجت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حصد نادي الجونة بطاقة التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر بالفوز بسداسية مقابل هدف أمام نظيره كيما أسوان خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ 32.

وتقدم الجونة عن طريق لاعبه محمود شبراوي في الدقيقة 20 قبل أن يضيف أدريس أمبومبو الهدف الثاني ثم سجل عموري الهدف الثالث للجونة قبل أن يعود أدريس أمبومبو الهدف الرابع للجونة فيما سجل إسلام عبدالنعيم الهدف الخامس ثم عاد إمبوبو لتسجيل الهدف الثالث له بالمباراة والسادس لفريقه، فيما قلصّ محمد تاحا النتيجة بهدف لكيما في الدقيقة 92.

وفي التوقيت ذاته فاز فريق بتروجت بثلاثية مقابل هدف على حساب نظيره المقاولون العرب ليضمن بطاقة التأهل لدور الـ16.

وتقدم بتروجت في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه محمود السيد "شيكا"، لينتهي الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف.

وفي الشوط الثاني سجل بتروجت الهدف الثاني بالدقيقة 49 عن طريق لاعبه محمد فيليكس الذي استغل خطأ أبو السعود حارس مرمى المقاولون، فيما سجل الهدف الثالث لاعبه رشاد المتولي في الدقيقة 65 قبل أن يقلص محمد حمدي زكي النتيجة بهدف للمقاولون في الدقيقة 90.