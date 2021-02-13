بالفيديو.. صلاح يعزز صدارة الهدافين بهدف رائع في ليستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

افتتح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول التسجيل لفريقه في مواجهة مضيفه ليستر سيتي، في المباراة المقامة على ملعب "ووكرز" مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 للدوري الإنجليزي الممتاز.

انتظر ليفربول حتى الدقيقة الـ67 ليسجل الهدف الأول في المباراة، بعدما استغل صلاح تمريرة رائعة بالكعب من روبرتو فيرمينو ليرسل الكرة بطريقة ذكية إلى أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس كاسبر شمايكل.

ورفع صلاح رصيده إلى 17 هدفا معززا تربعا على صدارة هدافي بريميرليج هذا الموسم، ليوسع الفارق إلى أربعة أهداف مع أقرب ملاحقيه دومينيك كالفيرت ليوين، هاري كين، هيونج مين سون وبرونو فيرنانديز.

يذكر أن صلاح عادل عدد أهدافه طوال الموسم الماضي 2019/2020 الذي سجل فيه 23 هدفا خلال 48 مباراة في جميع المسابقات، بينما احتاج النجم المصري هذا الموسم إلى 33 مباراة فقط ليسجل 23 هدفا.