تغيير ملعب الأهلي والمريخ بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على نقل مباراة الأهلي والمريخ من ملعب الأهلي WE السلام إلى ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يحل المريخ السوداني ضيفًا على الأهلي يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأفاد مصدر بالكاف ليلا كورة أن الأهلي خاطب الاتحاد الأفريقي من أجل نقل ملعب المباراة إلى ستاد القاهرة وهو ما وافق عليه الكاف.

وكان كاف قد قرر تأجيل هذه المباراة لتقام يوم الثلاثاء المقبل وذلك بسبب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية والتي حقق فيها الميدالية البرونزية.

وكانت مباريات المجموعة قد بدأت يوم الجمعة بفوز سبما التنزاني على فيتا كلوب في المباراة التي جرت في الكونغو.