خاص.. الزمالك يتعجل اتحاد الكرة بسبب مباراة الحرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول بالزمالك تمسك النادي بتأجيل مباراة حرس الحدود في دور الـ32 لمسابقة كأس مصر بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة تونجيت السنغالي في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020/2021.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام حرس الحدود يوم السبت المقبل الموافق 20 فبراير الجاري، قبل أن يطير إلى السنغال لمواجهة تونجيت يوم 23 من الشهر نفسه في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي: "الزمالك يستعجل قرار اتحاد الكرة بخصوص تأجيل مباراة حرس الحدود في كأس مصر".

وأضاف: "الإدارة فتحت باب التواصل مع اتحاد الكرة من أجل حسم موقف المباراة، في ظل رغبة النادي في السفر إلى السنغال يوم 20 فبراير صباحاً".

وأتم المصدر قائلا: "النادي تمسك بطلبه في التأجيل بسبب ضيق الوقت بين مباراتي الحدود وتونجيت، بالإضافة إلى رغبة الفريق في السفر إلى السنغال قبل المباراة بوقت كافي من أجل الاستعداد جيدا".

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل 17 فبراير ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك الذي يحتل صدارة الدوري بشكل مؤقت تعادل في افتتاح مبارياته بدور المجموعات أمام مولودية الجزائر 0-0 أمس الجمعة في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة.