مستشار الأهلي لمصراوي: مستمرون في قضيتنا ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال حلمي عبد الرزاق، المستشار القانوني للأهلي، إن ناديه يصر علي ملاحقة الزمالك قانونياً بخصوص قضية لقب نادي القرن وأن هناك رغبة في عدم التنازل عن الحفاظ علي حقوق القلعة الحمراء ومكتسباتها في الفترة القادمة.

ولجأ الأهلي في وقت سابق للمحكمة الإقتصادية من أجل حفظ حقوقه بعد قيام مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، بوضع لافتات بأسوار النادي "الزمالك نادي القرن".

وأكد عبد الرزاق في تصريحات لـ"الخليج 365" "الأهلي مستمر في طريقه لمقاضاة نادي الزمالك وادعاء إداراته السابقة بأن النادي الأبيض هو نادي القرن الحقيقي بل وقيامه بوضع لافتات على أسوار نادي الزمالك دون وجه حق".

وأضاف "الأهلي لم ينصًب نفسه بطلا للقرن وهناك منظمة او هيئة وهي الاتحاد الأفريقي من منحته هذا التكريم والتشريف لكن في كل الحالات نريد الحفاظ علي حقوقنا بعد أن أصبحت علامة تجارية".

وأكمل "حديث الزمالك مؤخرا عن أنه سيدافع عن حقوقه بخصوص هذا الشان ما هو إلا كلام للإستهلاك المحلي وأداة إلهاء للجماهير".

واختتم "الزمالك لم يرفع قضية حتى الأن لأنه ليس صاحب حق، الأهلي مسجًل علامة تجارية وبالتالي طلبنا الحصول على تعويض عملاً بالقاعدة القانونية المتعارف عليها (ما فاتك من كسب وما لحق بك من خسارة)".