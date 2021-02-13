صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول لمباراة ليستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

استعان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بالدولي المصري محمد صلاح في تشكيل الفريق الأساسي لمباراة ليستر سيتي.

ويلعب ليفربول خارج ملعبه أمام ليستر سيتي ضمن الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الـ4 برصيد 40 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الـ3 برصيد 43 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي: أليسون – ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك – جونز – روبيرتسون – هندرسون – ميلنر – فينالدوم – محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني.

وجاء تشكيل ليستر سيتي: كاسبر شمايكل - دانيال أمارتي - جوني إيفانز - كاجلار سويونكو - ريكاردو بيريرا - يوري تيليمانس - ويلفريد نديدي - مارك البرايتون - جيمس ماديسون - هارفي بارنيس - جيمي فاردي.