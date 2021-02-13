خالد مرتجي: جماهير الأهلي كلمة السر.. ويجب الصبر على مروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المجلس مر بـ3 سنوات صعبة جداً، ليست فقط على المجلس الحالي ولكن سنوات هي الأصعب في التاريخ.

وتُوج الأهلي مؤخراً بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بقطر.

وقال مرتجي في تصريحات عبر برنامج "BE ONTIME" بقناة "أون تايم سبورتس 1" "جماهير الأهلي هي كلمة السر، استقبالهم لبعثة الفريق في قطر منح الجميع الدافع لكي نقدم كل ما لدينا من أجلهم".

وواصل "الخطيب قال لنا يجب أن نسعد هؤلاء، لقد تواجدوا رغم الظروف من أجل استقبال الفريق، تواجدوا في كل المباريات، هدفنا دائماً استعاد الجماهير".

واستمر "كان هناك رجالاً بالفريق، وجهاز فني وإداري محترم، والبعثة ترأسها أسطورة أفريقيا محمود الخطيب، لم يكن ينام من أجل توفير كل سبل الراحة للفريق، كل شخص تواجد في البعثة كان له دور".

وصرح "أصعب لحظات البطولة كانت ركلة جزاء مروان محسن، لم يكن موفقاً رغم أن التسديدة كانت جيدة، لكن الحمد لله في النهاية الشناوي تألق وكرمنا الله بالميدالية".

وشدد "مروان محسن لاعب مميز وأحد أفضل المهاجمين في مصر، يجب الصبر عليه ومنحه الثقة، لكن أيضاً هو في النادي الأهلي يجب أن يتحمل الانتقادات، هو لاعب على خلق والجميع يحبه".

وتابع "الأهلي بمن حضر ولا يتأثر برحيل أحد، مجلس الإدارة يوفر جميع الإمكانيات للجهاز الفني واللاعبين، وإن شاء الله نسر الأهلي يظل في السماء".

واستكمل "أصعب 3 سنوات مرت على مر تاريخ الأهلي، المجلس بالكامل استحق التقدير، تحملنا ما حدث في تلك السنوات، نحن تعلمنا من حسن حمدي وصالح ومرتجي والوحش".

واختتم "الأهلي منظومة كبيرة، يجب أن يكون لدينا حكمة في التعامل مع أي أزمة، لدينا رئيس نادي أسطورة ويمتلك فكر عالي، نحن جميعاً نسير في اتجاه واحد".