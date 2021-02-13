الدماطي: جماهير الأهلي هي العنصر الأهم.. ونستهدف العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن شكل ناديه في مونديال الأندية كان مختلفاً من الناحية التسويقية.

وأضاف الدماطي، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج بي أون تايم، ظهر اليوم السبت:"كان لدينا شكل مميز لقميص الفريق و3 ألوان وتوقيت معين للإعلان عنه وكذلك مظهر البعثة خلال سفرها للبطولة، كذلك سوشيال ميديا النادي الأهلي والتعامل مع مباراة بايرن ميونخ هذه أشياء مكملة".

وتابع عضو مجلس إدارة الأهلي:"كما نشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري ولجنة التخطيط ومن قبلهم الجمهور، الجمهور العظيم الذي كان خلفنا في البطولة نشكر الإدارة التنفيذية والإعلام فكملا الصورة الحلوة للنادي الأهلي في البطولة".

وأتم الدماطي تصريحاته بـ:"جمهور الأهلي هو العنصر الأهم في المنظومة، عقلية جمهور الأهلي والطموح له يجعلان الأهلي دائمًا يسعى لتحقيق الإنجازات والنادي يدعمهم في ذلك ونعمل لو هناك مشجع يعرف نادياً خارج أوروبا أن يكون هذا النادي هو الأهلي فنستهدف العالمية".