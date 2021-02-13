زبير بية: الأهلي لم يخيب الظن في المونديال .. ومعلول فخر تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أثنى زبير بية نجم منتخب تونس ونادي فرايبورج الألماني السابق على أداء الأهلي في مونديال الأندية وتحقيقه للبرونزية واصفاً ما تحقق بـ " الإنجاز".

وتوج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية عقب الفوز على بالميراس بطل كوبا ليبرتادوريس بضربات الجزاء الترجيحية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال زبير بية لقناة "أون تايم سبورتس" إن الأهلي لم يخيب الأمال مشيراً إلي أن الفوز بالمركز الثالث انجاز .

وفسر بية " الأهلي قدم مباراة جيدة أمام الدحيل وبالميراس على الرغم من معاناته من غيابات في المباراة الأخيرة".

وحول مباراة بايرن قال بيا " من خلال متابعتي للكرة الألمانية فأعتقد ان بايرن لم يكن راضياً عن أداءه أمام الأهلي ولكن الفوز بالسداسية طغت على كل شيء".

وواصل " الأهلي قدم مباراة جيدة أمام بايرن باستنثاء النصف ساعة الأولى التي بالغ فيها النادي في احترام خصمه الألماني ولكن في النهاية القرعة كانت صعبة وأوقعت الأهلي أمام بطل أوروبا".

واستطرد " ولكن الأهلي تدراك أمام بالميرالس وهو ليس بالخصم الهين فلا يمكنك وصف بطل كوبا ليبرتادوريس بالمنافس الضعيف".

ورفض بية الاتهامات التي طاردت مواطنه علي معلول ظهير الأهلي بالهروب من مواجهة بايرن ميونيخ بعد اصابته في العضلة الخلفية.

وقال " علي معلول عبر بشكل مثالي عن اللاعب التونسي خلال وجوده في مصر فتح الباب لاحتراف مواطنيه الذي وصل عددهم هذا الموسم إلى 16 بين أندية مصر المختلفة ، هو فخر لنا كلنا".

وأكمل "يملك معلول شخصية رائعة وقيادية ولا يمكن أن يفكر في الهروب من المواجهات".

ورداً على سؤال حول أفضل اللاعبين في الأهلي بالبطولة رد نجم نسور قرطاج السابق " محمد هاني تحمل ضغوط وظهر بشكل ممتاز وأنا معجب به منذ فترة".

وأنهى "اعتب على موسيماني في عدم تجهيز وليد سليمان للبطولة".