نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الانجليزي اليوم

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الانجليزي، في أهم مباريات اليوم السبت 13-2-2021، ضمن الجولة 24.

انتهي الشوط الاول بالتعادل السبلي.

خلال الشوط الثاني استطاع النجم المصري “محمد صلاح” ان يهز الشباك فى الدقيقة 67، مرر فيرمينو الكرة بطريقة فنية رائعة بكعب القدم الى صلاح الذي أنهاها بتسديدة جميلة على يسار حارس مرمي ليستر سيتي “شمايكل”.

وتعادل ماديسون لليستر سيتي فى الدقيقة 79، من ضربة حرة مباشرة غالطت أليسون وسكنت الشباك.

وفى الدقيقة 81 سجل جيمي فاردي هدف ليستر الثاني من خطأ فادح لحارس ليفربول أليسون بيكر.

وفى الدقيقة 84 سجل بارينز الهدف الثالث لليستر بعد ان وضعه نديدي بتمريرة ساحرة امام المرمي ووضع الكرة بباطن القدم على يمين أليسون.

ينقل بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي على قناة بي ان سبورت HD1 و2، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت إكسترا 1.

وتقام مواجهة ليفربول وليستر سيتي على ملعب ووكرز، بإدارة من الحكم الانجليزي “أنتوني تايلور”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.