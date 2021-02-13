بث مباشر | مشاهدة مباراة العين والشارقة في الدوري الاماراتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لكلاسيكو الدوري الاماراتي بين “العين والشارقة” ضمن الجولة 18، في إحدى مباريات اليوم السبت 13-2-2021.

وينقل البث المباشر لمباراة “العين والشارقة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “فارس عوض”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتقام مواجهة العين والشارقة على استاد نادي الشارقة، وتنطلق في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت الامارات.

تعد مباراة العين والشارقة من أعرق وأقوى المواجهات في الدوري الاماراتي، حيث تقابل الفريقين في 89 مناسبة، وانتصر الملك في 34 مباراة، مقابل 29 فوز للبنفسج، وسيطر التعادل على 26 مباراة.

وكانت آخر خسارة لفريق الشارقة أمام العين في 3 مايو من عام 2017، بنتيجة (4-2)، ومن بعدها تواجه الفريقين في 6 مباريات، انتصر الملك 4 مرات وتعادل في مناسبتين.

ورغم تعادله في الجولة الماضية أمام “الوحدة”، حافظ الشارقة على صدارة جدول ترتيب الدوري الاماراتي بفارق 3 نقاط عن ملاحقه “شباب الاهلي دبي”، وفي رصيده 36 نقطة جمعها من 15 مباراة، فاز في 11 لقاء، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 30 هدف، واستقبلت شباكه 14.

في المقابل، يمر فريق “العين” بفترة لا تليق بمكانته حيث يتواجد في المركز السادس بجدول الترتيب، كما تلقى خسارة قاسية في الجولة الماضية أمام “شباب الاهلي دبي” بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وحقق العين 4 انتصارات من آخر 11 مباراة خاضها في الدوري الاماراتي، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى خسارتين، وبشكلٍ جمع 24 نقطة بعد مرور 15 جولة، وسجل لاعبوه 22 هدف، وتلقت شباكه 20.

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