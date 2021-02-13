بث مباشر | شاهد الهلال وماميلودي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لمباراة الهلال السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في أهم مباريات اليوم السبت 13-2-2021، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال افريقيا 2021.

ينقل بث مباشر مباراة الهلال وماميلودي صن داونز على قناة بي ان سبورت HD7، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”.

وتقام مواجهة الهلال وماميلودي صن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر والسودان، 19:00 بتوقيت السعودية.

يلعب الهلال السوداني، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي لحساب المجموعة الثانية، والتي تضم شباب بلوزداد الجزائري، ومازيمبي الكونغولي.

وقطع نادي الهلال السوداني تذكرة العبور إلى دور المجموعات من بوابة “أشانتي كوتوكو” الغاني، بعدما انتصر عليه بهدف دون رد في لقاء الذهاب، قبل ان تحسب نتيجة الإياب لحساب فريق أم درمان بنتيجة (2-0)، كعقوبة لعدم حضور الفريق الغاني.

فيما تأهل ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على حساب “جوانينغ غالاكسي” البوتسواني، بعدما فاز عليه بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب، وبنتيجة (3-1) في مباراة الإياب.

ولم يتذوق نادي ماميلودي صن داونز طعم الخسارة بعد في الدوري الجنوب أفريقي هذا الموسم إذ خاض 15 مباراة، انتصر في 9، وتعادل في 6، وسيسعى إلى مواصلة نتائجة الإيجابية على المستوى القاري بتحقيق الانتصار اليوم على “الهلال” وحصد أول ثلاث نقاط في بداية المشوار الأفريقي لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية قوية قبل باقي المواجهات.

على الجانب الآخر، لم يخسر الهلال أي مباراة في الدوري السوداني هذا الموسم، لعب 8 مباريات، انتصر في 5 مناسبات، وتعادل في 3، وسيتطلع إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام صن داونز اليوم.