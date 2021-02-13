نتيجة مباراة الترجي وتونغيث في دوري أبطال افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة الترجي الرياضي التونسي وتونغيث السنغالي، في أهم مباريات اليوم السبت 13-2-2021، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال افريقيا 2021.

ينقل بث مباشر مباراة الترجي وتونغيث على قناة بي ان سبورت HD7، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”.

وتقام مواجهة الترجي وتونغيث على الملعب الاولمبي حمادي العقربي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

يلعب الترجي الرياضي التونسي وتونغيث السنغالي لحساب المجموعة الرابعة والتي تضم كل من الزمالك المصري، والمولودية الجزائري.

تأهل الترجي إلى دور المجموعات بصعوبة بالغة على حساب “الأهلي بنغازي” الليبي، بعدما فاز عليه في الدور التمهيدي الثاني بنتيجة (3-2) في الإياب، وكانت مباراة الذهاب انتهت بنتيجة (0-0).

أما تونغيث السنغالي صعد على حساب “الرجاء البيضاوي” المغربي في مفاجئة صادمة، بعدما تعادل معه بنتيجة (0-0) في مباراة الذهاب والإياب، لينتصر عليه في ركلات الترجيح.

وسيسعى الترجي اليوم إلى نقل تفوقه المحلي، للقاري من أجل تحقيق نقاط المباراة كاملة، في المقابل يتطلع تونغيث إلى الخروج بنقطة على أقل تقدير.