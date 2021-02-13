شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم السبت 13 فبراير 2021، والذي سُجل على ملعب كينج باور التابع لفريق الثعالب.

احتفل النجم المصري محمد صلاح بالهدف الـ 17 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2021/2020، عندما سجل أمام ليستر سيتي في افتتاح الجولة 24، بعد عصر اليوم.

وجاء هدف محمد صلاح في مرمى ليستر سيتي عند الدقيقة 67، ليمنح الأفضلية لليفربول، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتعرض ليفربول لضربة موجعة جديدة على مستوى الإصابات خلال الشوط الأول، حين أضطر المدير الفني “يورجن كلوب” لتغيير لاعب الوسط المخضرم جيمس ميلنر بالاسباني تياجو ألكانتارا.

عاجل | شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم

وفض محمد صلاح الاشتباك بين ليفربول وليستر سيتي بعدما سدد تمريرة ذكية من روبرتو فيرمينو بلمسة واحدة على أقصى يمين الحارس كاسبر شمايكل.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 17 هدف بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه “هاري كين وبرونو فيرنانديز وسون هيونج مين وكالفيرت ليوين”.

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