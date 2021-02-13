فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الانجليزي اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الانجليزي، في أهم مباريات اليوم السبت 13-2-2021، ضمن الجولة 24.

ينقل بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي على قناة بي ان سبورت HD1 و2، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت إكسترا 1.

وتقام مواجهة ليفربول وليستر سيتي على ملعب ووكرز، بإدارة من الحكم الانجليزي “أنتوني تايلور”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

فرط ليستر سيتي في فرصة خطف المركز الثاني من “مانشستر يونايتد” بعدما تعادل سلبيًا في الجولة الماضية أمام “ولفرهامبتون”، ليتجمد في المركز الثالث وفي رصيده 43 نقطة. وخاض ليستر سيتي 23 مباراة حتى الآن في الدوري الانجليزي، انتصر في 13 مناسبة، وتعادل في 3، وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 39 هدف، واستقبلت شباكه 25، ويتمتع الفوكسيز بقوة دفاعية جيدة خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث استقبلوا 1.5 هدف فقط في آخر 11 مباراة تنافسية. في المقابل، تلقى ليفربول خسارة ثقيلة في الجولة الماضية على أرضه أمام المتصدر “مانشستر سيتي” بنتيجة (4-1)، ليبتعد عنه بفارق عشر نقاط مع امتلاك رجال جوارديولا مباراة مؤجلة، كما أصبح على بعد 3 نقاط عن مضيفه اليوم “ليستر سيتي” وفاز ليفربول في مباراتين فقط من آخر تسع مباريات خاضها في الدوري الانجليزي، وتعادل في 3 مناسبات، وخسر في 4 لقاءات، وفقد 29 نقطة بعد 23 مباراة في رقم سلبي لم يحققه أي حامل لقب للبريميرليج. هدف تقدم ليفربول “محمد صلاح” ..

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