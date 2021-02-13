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مدرب مولودية الجزائر يشيد بلاعبيه بعد اسقاط الزمالك في فخ التعادل

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محمد مصطفى 0 تبليغ

أشاد عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، بلاعبيه عقب التعادل السلبي أمام الزمالك المصري، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عمراني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن مواجهة الزمالك “كانت صعبة للغاية”، و’ن خروج فريقه بالتعادل السلبي يعد نجاحًا في حد ذاته.

وأضاف أنه أدرك جيدًا قيمة الزمالك وقوته على المستوى الهجومي، وهو الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ النهج الدفاعي واللعب بحذر طول فترات المباراة.

ورغم ذلك، أبدى عمراني عدم رضاه عن نتيجة التعادل السلبي، لكنه أكد أن النتيجة تخدم فريقه من الناحية المعنوية.

وتعادل الزمالك سلبيًا أمام مولودية الجزائر في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا. وتضم المجموعة أيضًا الترجي التونسي وتونجيت السنغالي اللذين يلتقيان اليوم السبت.

مدرب مولودية الجزائر يشيد بلاعبيه بعد التعادل مع الزمالك المصري في أبطال أفريقيا – صور rimessa

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MO Nasa

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