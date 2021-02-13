البرتغالي باتشيكو: قدمنا مباراة جيدة أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك أن مواجهة مولودية الجزائر مساء الجمعة بدوري أبطال إفريقيا كانت مباراة قوية بين فريقين كبيرين، مشددًا على أن هناك فرصًا كثيرة لم يحسن اللاعبون استغلالها.
وقال باتشيكو في مؤتمر صحفي إن دور المجموعات لا يزال في بدايته وفريقه قدم مباراة مميزة ولكن الحظ تخلي عنهم خاصة في عدد الفرص التي أهدروها.
وأضاف أن القادم سيكون أفضل وسيعمل الفريق على استغلال الفرص التي تضيع معربًا عن سعادته بالاداء الجيد وليس بالنتيجة.
وتعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيًا في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.
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