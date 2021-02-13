بث مباشر | مشاهدة مباراة الزوراء واربيل في الدوري العراقي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزوراء واربيل” في إحدى مباريات اليوم السبت 13-2-2021 في الجولة 19 من الدوري العراقي الممتاز.

ينقل البث المباشر لمباراة “الزوراء واربيل” على قناة الشباب الرياضية العراقية 1، بصوت المعلق الرياضي العراقي “قحطان المالكي”.

وتقام مباراة الزوراء واربيل على ملعب الشعب الدولي، وتنطلق في تمام الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية.

لم يتذوق نادي “الزوراء” طعم الخسارة في آخر 7 مباريات خاضها في الدوري العراقي، ولكن تعادل في الجولتين الماضيتين أمام “نفط ميسان، والكرخ” على الترتيب.

ويتواجد الزوراء في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العراقي وفي رصيده 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني “الشرطة”، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر “القوة الجوية”.

في المقابل يمر نادي “اربيل” بفترة صعبة في الدوري العراقي، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة فقط من اخر 12 مباراة لعبها في الدوري العراقي، خسر في 6 مباريات، وتعادل في 5.

ويقبع اربيل في المركز 15 في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، ويفصله 3 نقاط فقط عن أولى مناطق الهبوط التي يتواجد فيها فريق “الحدود”.

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