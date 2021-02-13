بث مباشر | مشاهدة مباراة شباب بلوزداد ومازيمبي في دوري أبطال افريقيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي الكونغولي، في أهم مباريات اليوم السبت 13-2-2021، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال افريقيا 2021.
ينقل بث مباشر مباراة شباب بلوزداد ومازيمبي على قناة بي ان سبورت HD6، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “عادل خلو”.
وتقام مواجهة شباب بلوزداد ومازيمبي على ملعب مازيمبي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت الجزائر، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.
يلعب شباب بلوزداد الجزائري، ومازيمبي الكونغولي لحساب المجموعة الثانية، والتي تضم كل من الهلال السوداني، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.
وتأهل شباب بلوزداد إلى دور المجموعات بعدما أنتصر على “جورماهيا” الكيني في الدور التمهيدي الثاني بنتيجة (6-0) في مباراة الذهاب، و(2-1) في مباراة الإياب.
أما مازيمبي الكونغولي صعد على حساب “بونغويدي” الجابوني، بعدما فاز عليه بنتيجة (2-1) في مباراة الذهاب، وكرر النتيجة ذاتها في لقاء الإياب.
وسيسعى شباب بلوزداد اليوم إلى الخروج بالتعادل على أقل تقدير، في المقابل لن يتنازل مازيمبي عن تحقيق الانتصار خاصة وان المباراة تقام على أرضه.
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