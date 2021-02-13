بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول وليستر سيتي”، في أهم مباريات اليوم السبت 13-2-2021، ضمن الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي على قناة بي ان سبورت HD1 و2، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت إكسترا 1.

وتقام مواجهة ليفربول وليستر سيتي على ملعب ووكرز، بإدارة من الحكم الانجليزي “أنتوني تايلور”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

فرط ليستر سيتي في فرصة خطف المركز الثاني من “مانشستر يونايتد” بعدما تعادل سلبيًا في الجولة الماضية أمام “ولفرهامبتون”، ليتجمد في المركز الثالث وفي رصيده 43 نقطة.

وخاض ليستر سيتي 23 مباراة حتى الآن في الدوري الانجليزي، انتصر في 13 مناسبة، وتعادل في 3، وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 39 هدف، واستقبلت شباكه 25، ويتمتع الفوكسيز بقوة دفاعية جيدة خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث استقبلوا 1.5 هدف فقط في آخر 11 مباراة تنافسية.

في المقابل، تلقى ليفربول خسارة ثقيلة في الجولة الماضية على أرضه أمام المتصدر “مانشستر سيتي” بنتيجة (4-1)، ليبتعد عنه بفارق عشر نقاط مع امتلاك رجال جوارديولا مباراة مؤجلة، كما أصبح على بعد 3 نقاط عن مضيفه اليوم “ليستر سيتي”.

وفاز ليفربول في مباراتين فقط من آخر تسع مباريات خاضها في الدوري الانجليزي، وتعادل في 3 مناسبات، وخسر في 4 لقاءات، وفقد 29 نقطة بعد 23 مباراة في رقم سلبي لم يحققه أي حامل لقب للبريميرليج.

ليستر سيتي 0-1 ليفربول

???? ملعب كينج باور (ليستر سيتي)

???? الدوري الانجليزي الممتاز (الجولة 24)

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تشكيلة ليستر سيتي الأساسية: كاسبر شمايكل – سويونكو – جوني إيفانز – أمارتي – ألبرايتون – نديدي – تيليمانس – بيريرا – ماديسون – بارنز – جيمي فاردي.

كاسبر شمايكل – سويونكو – جوني إيفانز – أمارتي – ألبرايتون – نديدي – تيليمانس – بيريرا – ماديسون – بارنز – جيمي فاردي. تشكيلة ليفربول الأساسية: أليسون بيكر – كاباك – هندرسون – أليكسندر آرنولد – أندرو روبرتسون – كورتيس جونز – فينالدوم – جيمس ميلنر – محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو.

17″ ???? التغيير الأول في المباراة بنزول تياجو ألكانتارا بدلاً من جيمس ميلنر (إضطراري)

24″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط ليفربول كورتيس جونز.

43″ ???? بطاقة صفراء لمدافع ليستر سيتي جوني إيفانز.

45″ ⏱ نهاية الشوط الأول بالتعادل 0/0

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