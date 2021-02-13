محمد صلاح يثير عاصفة من الجدل بين جماهير الدوري الإنجليزي في مباراة ليستر (صورة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار النجم المصري محمد صلاح عاصفة من الجدل بين الجماهير الإنجليزية بعد مرور دقائق قليلة من مباراة فريقه ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح بطلًا للقطتين طالب خلالهما بالحصول على ركلتي جزاء، كان منفردًا في الأولى قبل أن يسقط بعد تدخل معه من المدافع، فيما كان يحاول مراوغة مدافع آخر في الكرة الثانية قبل أن يسقط أرضًا.

لعبة محمد صلاح المثيرة للجدل في مباراة ليستر سيتي

واتهم عدد كبير من الجماهير على «تويتر» اللاعب بالتمثيل، وعلق أحدهم: «محاولة محمد صلاح للحصول على ركلة جزاء أكثر من نكتة، يجب أن تشهر في وجهه البطاقة الصفراء».

وأضاف آخر: «صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لا شك في ذلك، ولكنه من المثير للاشمئزاز ما يفعله تقريبًا في كل مباراة. أتفهم أن معظم الأجنحة يريدون الفوز بركلات جزاء ولكن عندما تغطس بهذا الكم ببساطة تخسر الاحترام».

وسخر ثالث من محاولات النجم المصري للحصول على ركلات جزاء بنشر صورة له ببدلة غطس معلقًا عليها: «كل مرة يدخل منطقة الجزاء».

في المقابل، دافع عدد آخر من الجماهير عن «صلاح»، فقال واحد: «في اللعبتين المدافع لم يحصل على الكرة، كان هناك تلاحم وسقط صلاح، هذا يبدو كافيًا للحصول على ركلة جزاء بناء على من أنت ولمن تلعب».

وعلق ثانٍ: «الأولى، صلاح سقط بسبب اختلال توازنه، ولم تبدو أبدًا كركلة جزاء، ولكن الثانية فهي لا تختلف عن لعبة دافيد لويز التي طرد بسببها الأسبوع الماضي، لقد تم ركل قدمه، ليست ضربة جزاء ولكنه لم يغطس أيضًا».