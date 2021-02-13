شكرا لقرائتكم خبر عن ننفرد بنشر صحيفة طعن مرتضى منصور «الجديدة» على حكم تأييد «حل الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على نص صحيفة الطعن الذي تقدم به مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، صباح اليوم، أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو الطعن الثالث والثاني منه، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بحل النادي وتجميد مجلس إدارته وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

ذكر الطعن أن قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى الآن وكأنه قرار سري، ولم يتم الإعلان عنه إلا من خلال بعض المواقع الإلكترونية في صورة «بيان» صادر عن وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف أنه منع تظاهرات جماهير نادي الزمالك خشية دخول البلاد في فوضى، كما أنه يقدر مؤسسة الرئاسة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذا جيش مصر وشرطتها وقضائها العظيم، على حد قوله في صحيفة الطعن.

في السياق ذاته، حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة الأول من مارس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن لينضم إلى الطعنين السابقين اللذين أقيما في ذات الموضوع آخرها من مرتضى منصور أيضا، والآخر مقام من هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.